В Киеве введены экстренные ограничения электроснабжения

В пресс-службе ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщили о введении в Киеве экстренных ограничений электроснабжения в связи с серьезными повреждениями в городской энергосистеме. Соответствующая информация появилась на сайте компании.

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Отмечается, что обстрелы объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и области привели к возникновению дефицита мощности в размере 30 процентов потребления.

В ДТЭК подчеркнули, что во избежание

обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК «Укрэнерго» «вынуждена вводить беспрецедентные экстренные ограничения электроснабжения».

Компания обратилась к жителям Киева с просьбой умеренно использовать электроэнергию, в частности, снизить ее потребление в утренние часы (с 6 до 11) и в вечерние (с 17 до 23).