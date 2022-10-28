В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
37 минут назад

Беспрецедентные ограничения электроснабжения введены в Киеве

Лера Букина

В пресс-службе ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщили о введении в Киеве экстренных ограничений электроснабжения в связи с серьезными повреждениями в городской энергосистеме. Соответствующая информация появилась на сайте компании.

В Киеве введены экстренные ограничения электроснабжения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что обстрелы объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и области привели к возникновению дефицита мощности в размере 30 процентов потребления.

В ДТЭК подчеркнули, что во избежание

обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК «Укрэнерго» «вынуждена вводить беспрецедентные экстренные ограничения электроснабжения».

Компания обратилась к жителям Киева с просьбой умеренно использовать электроэнергию, в частности, снизить ее потребление в утренние часы (с 6 до 11) и в вечерние (с 17 до 23).

Путин оценил необходимость массированных ударов по Украине

Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что жители Украины, вероятно, столкнутся с экстренными отключениями электричества.

В мире,Кирилл Тимошенко,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители