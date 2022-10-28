Европу охватили массовые протесты

После введения против России экономических санкций в Европе пошатнулось благосостояние граждан. Страны охвачены рекордной инфляцией, которую подогревают высокие тарифы на энергоносители. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в одном из своих выступлений заявил, что европейскую экономику ждет реструктуризация, поскольку она во многом зависела от дешевых энергоресурсов из России. При этом руководство Евросоюза не собирается отказываться от санкционной политики. Во многих странах ЕС вспыхивает народное недовольство, которое часто перерастает в столкновения с полицией.