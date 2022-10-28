В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
38 минут назад

Европу охватили массовые протесты

Александр Котлеткин

После введения против России экономических санкций в Европе пошатнулось благосостояние граждан. Страны охвачены рекордной инфляцией, которую подогревают высокие тарифы на энергоносители. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в одном из своих выступлений заявил, что европейскую экономику ждет реструктуризация, поскольку она во многом зависела от дешевых энергоресурсов из России. При этом руководство Евросоюза не собирается отказываться от санкционной политики. Во многих странах ЕС вспыхивает народное недовольство, которое часто перерастает в столкновения с полицией.

1/11 Манифестанты протестуют против дорогих счетов за услуги ЖКХ, Италия
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/11 Рабочие протестуют в Марселе, Франция
Фото: globallookpress.com
3/11 Демонстрация за открытие «Северного потока — 2», Померания, Германия
Фото: globallookpress.com
4/11 Протесты против Закона о мобилизации в Латвии
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/11 Протест фермеров в Польше
Фото: Zuma\TACC
6/11 Протесты фермеров в Чехии
Фото: Zuma\TACC
7/11 Протесты пенсионеров в Греции против падения доходов
Фото: Zuma\TACC
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/11 Разгон митинга против повышения цен, Греция
Фото: Zuma\TACC
9/11 Демонстрация "Чехия на первом месте", направленная против политики ЕС
Фото: ТАСС
10/11 Акции протеста фермеров в Нидерландах
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/11 Протест фермеров в Саксонии
Фото: ТАСС

Как протестует Европа – в галерее «Рамблера».

В мире,Фото,Жозеп Боррель,ЕС,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители