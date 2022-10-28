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33 минуты назад

Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве с РФ и крахе мечты Горбачева

Алиса Селезнёва

Германия и Россия находятся в противостоянии, а старые мечты и надежды на общий европейский дом нужно забыть. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет РИА Новости.

Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве с РФ и крахе мечты Горбачева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление немецкий лидер сделал в ходе своего обращения к гражданам страны в Берлине.

«Мы должны распрощаться со старыми шаблонами мышления и надеждами. Это особенно касается нашей позиции по России. (…) Если смотреть на Россию сегодняшнюю, то старым мечтам нет места. Наши страны находятся сегодня в противостоянии», - заявил он.

По словам Штайнмайера, Германия благодарна СССР за мирное объединение страны, многие немцы «чувствуют связь россиянами, любят русскую музыку и литературу», однако украинский кризис положил конец мечтам об общем европейском доме, настал моментом «эпохального разрыва» мирового порядка.

Германия погрузилась в период серьезных экономических потрясений, подчеркнул президент. При этом он особо отметил, что ФРГ не является стороной конфликта на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что Москва никогда не имела жестких намерений по отношению к США и Европе. По его словам, у России в этих макрорегионах много друзей, она будет опираться на них в выстраивании дальнейших отношений.

При этом, по оценкам немецкого Министерства по делам экономики и защиты климата Германии, на сегодняшний день Берлин уже поставил Украине вооружений на общую сумму 686 миллионов евро.

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