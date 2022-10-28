«Переломный момент»: Штайнмайер заявил о тяжелой ситуации в Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что начало проведения специальной военной операции России на Украине стало переломным моментом в истории, погрузившим ФРГ в период серьезных экономических потрясений. С таким утверждением он выступил в пятницу в Берлине, в ходе обращения к гражданам страны.

"24 февраля стало переломным моментом в истории. Это также погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодоленной: время, отмеченное войной, насилием и бегством, беспокойством о разрастании войны до пожара в Европе, - сказал Штайнмайер. - Время серьезных экономических потрясений, энергетического кризиса и стремительного роста цен".

Видео дня

При этом он добавил, что это "время, когда германская успешная модель глобальной сетевой экономики оказалась под давлением".

"Время, когда социальная сплоченность, доверие к демократии и даже больше - доверие к себе - были подорваны", - подчеркнул президент ФРГ.

В то же время он указал, что Германию ждут "тяжелые времена".

"Мы испытываем глубочайший кризис, который переживает наша объединенная Германия. Для ФРГ начинается эпоха встречного ветра", - резюмировал Штайнмайер.

Вместе с тем он признал, что "годы до 24 февраля были эпохой попутного ветра для Германии".

"Это были годы, отмеченные счастливым моментом германского единства, мирным выводом советских войск, окончанием блокового противостояния и сплочением Европы. Это были годы мирных дивидендов, от которых мы, немцы, живущие в сердце объединенной Европы, получили огромную пользу", - сказал глава германского государства.

Спецоперация РФ на Украине, по его утверждению, "превратила систему европейской безопасности в руины".

"Борьба за идеологию и господство все больше заменяет обмен и поиск чего-то объединяющего. Экономические и политические претензии Китая на власть являются важным фактором в этом", - заявил Штайнмайер, уточнив, что "эта борьба определит будущее международных отношений в долгосрочной перспективе".

Кроме того, он вновь заявил, что Германия будет оказывать всестороннюю поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо. При этом речь, по его словам, идет не только о политической помощи, но и экономической, финансовой, гуманитарной и военной.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

Эксперты из Немецкого института экономических исследований (DIW) объявили о начале рецессии в Германии, написало издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По оценке аналитиков, с июля по сентябрь 2022 года относительно апреля — июня ВВП Германии сократился на 0,2%, что может свидетельствовать о том, что немецкая экономика «уже скатилась в рецессию».

Исследователи связали снижение экономических показателей с энергетическим кризисом, высоким уровнем инфляции и общим «охлаждением» мировой экономики.

На прошлой неделе пресс-служба Федерального банка ФРГ (Бундесбанка) сообщила в ежемесячном отчете, что экономика Германии рискует вступить в рецессию уже в ближайшее время из-за усиления энергетического кризиса, роста цен на энергоносители и рекордной за последние 70 лет инфляции в стране.

В первой половине октября глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году рецессия грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП. В то же время общие потери мировой экономики от замедления темпов роста производства к 2026 году достигнут $4 трлн.

Германии не удалось занять достаточное количество денежных средств для преодоления энергетического кризиса, пишет Reuters.

Автор статьи уточнил, что в начале октября Финансовое агентство ФРГ выставило на торги ценные бумаги на общую сумму в €4 млрд.

Результаты торгов показали самое низкое соотношение спроса и предложения за всю историю продаж семилетних облигаций, подчеркнул эксперт. Оно составило всего 0,47. В итоге, удалось привлечь только €1,78 млрд.

По мнению аналитиков, на столь низкие продажи повлияли такие факторы, как серьезная волатильность рынка и переход инвесторов на облигации других государств.

Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер рассказал о возможной волне банкротств компаний Германии из-за энергетического кризиса.

Об этом сообщает Augsburger Allgemeine.

По мнению Фратцшера, немецкая экономика находится в состоянии рецессии, которая может значительно углубиться в ближайшее время.

Wikipedia

«Весьма вероятно, что в течение следующих двух лет большое количество компаний обанкротится или будет вынуждено прекратить свою деятельность», — сказал он.

Скорее всего, государство больше не будет поддерживать предприятия с такой «щедростью», как в период пандемии коронавируса, считает президент института.

17 октября агентство Bloomberg сообщило, что половина крупнейших компаний Германии была вынуждена сократить производство в связи с глобальным экономическим кризисом, что может привести к потерям в немецкой экономике в размере $85 млрд в год.

Торгово-промышленная палата Германии (DIHK) опасается остановки производства на части предприятий страны из-за энергетического кризиса. Об этом в субботу агентству DPA заявил президент объединения Петер Адриан.

"По всем отраслям мы ежедневно получаем просьбу о помощи от компаний, которые больше не получают контрактов на поставку энергии на грядущий год. Если мы здесь не найдем решения, то часть нашей экономики остановится к концу года", - сказал он, призвав правительство страны принять меры.

Президент DIHK отметил, что ограничение цен на газ не поможет решить эту проблему.

"С государственной субсидией цена снижается для конечного потребителя, а не для поставщика", - добавил он.

Энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС) усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для трубопровода "Северный поток" из-за ограничений. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Более семи тысяч человек вышли на протесты на востоке ФРГ против политики правительства в сфере энергетики и украинского кризиса, сообщили в DPA со ссылкой на правоохранителей.

«Тысячи людей снова вышли на улицы в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт в понедельник вечером. В ряде городов они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители и политики федерального правительства», — приводит заявление РИА Новости.

По данным правоохранительных органах, в демонстрациях приняли участие более семи тысяч граждан. Акции протеста проходили спокойно, самые крупные из них зафиксировали в Магдебурге, Лейпциге и Эрфурте.

8 октября в Берлине перед бундестагом собрались тысячи демонстрантов, которые выступают против политики властей ФРГ. Собравшиеся потребовали отмены антироссийских санкций и доступа к дешёвым энергоносителям из России.

Позже в немецком Лейпциге прошла демонстрация против прибывающих в город украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией.

Ожидаемая в третьем квартале рецессия в экономике Германии, крупнейшей в Евросоюзе, не случилась, негативных вариантов развития событий удалось избежать. За указанный период ВВП страны увеличился на 0,3 процента, что на 0,5 процентных пункта выше большинства прогнозов экономистов, сообщает Bloomberg.

Основная масса индикаторов указывала на падение, но конечное потребление поддержало экономику. Оно, в свою очередь, связано с эффектом завершения последствий пандемии COVID-19 и пакетами прямой помощи населению. Этих мер хватило для того, чтобы компенсировать рост цен на энергию, связанных с конфликтом на Украине.

По оценкам экспертов, опрошенных изданием, позитивные результаты не означают, что зимой рецессии удастся избежать, однако можно сделать вывод, что проблемы окажутся не столь серьезными, как выглядели изначально. Прогнозы о падении экономики Германии не оправдались.

Именно Германия с ее развитой промышленностью и активными закупками в прошлом российского газа считалась наиболее уязвимой после остановки газопроводов «Ямал — Европа» и «Северный поток». Текущий результат показывает, что если Москва пыталась повлиять на позицию Берлина с помощью остановки поставок, то эффекта эта политика не принесла.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что стране удалось преодолеть зависимость от поставок из России. Его слова подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, указавшая, что результат достигнут со значительным опережением графика, а подземные хранилища заполнились гораздо быстрее, чем в прошлые годы.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что следующая зима может быть для его страны сложной с точки зрения газоснабжения, но выразил мнение, что ФРГ будет лучше к ней подготовлена, чем в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

По его мнению, следующая зима может оказаться еще сложнее, но у Германии будут лучшие условия.

Хабек подчеркнул, что газ в ФРГ будет поступать через пять государственных терминалов по приему СПГ. К этому добавятся угольные электростанции, будут расширены мощности получения энергии из возобновляемых источников.

Министр добавил, что стабильность сети в следующем году будет значительно улучшена.

Ранее премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что компании Германии в настоящее время борются за выживание из-за высокой стоимости энергоносителей.

Также Кречмер призвал задуматься о последствиях санкций против российской стороны. При этом он подчеркнул, что ограничительные меры всегда лучше, чем применение вооружения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на энергоснабжение Германии зимой могут повлиять внешние обстоятельства.

«Судя по всему тому, что на сегодняшний день нам известно, мы переживём зиму. Но есть также внешние обстоятельства, на которые мы не можем оказать влияния», — приводит ТАСС слова Шольца в интервью Welt am Sonntag.