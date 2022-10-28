В США заявили о неудачной войне Байдена «на уничтожение России»

Антироссийская политика президента США Джо Байдена оставит американцев без дизельного топлива. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Так, исходя из данных Управления энергетической информации, менее чем через месяц страна лишится дизеля.

«Что же произойдет? Все остановится», — констатировал Карлсон, подчеркнув, что грузовики, поезда, баржи и фермерская техника перестанут работать.

По мнению журналиста, запрет на импорт нефтепродуктов должен был наказать президента России Владимира Путина, однако пошел только на пользу Москве: «русский рубль стал сильнее, чем год назад, при этом европейская экономика разрушается». США также стали беднее, отметил Карлсон.

В эфире Fox News журналист рассказал и о цели использования Украины со стороны Демократической партии США. По его мнению, это делается лишь для достижения внутриполитических амбиций.