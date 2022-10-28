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32 минуты назад

Польша огласила список требований к Германии за ущерб от Второй мировой

Алиса Селезнёва

Польша требует от Германии возместить убытки, понесенные страной во время Второй мировой войны, вернуть культурные ценности, а также разграбленные активы банков. Полный список требований опубликовало сегодня Министерство иностранных дел Польши.

Польша огласила список требований к Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, власти Польши потребовали от Германии возмещения материальных и нематериальных убытков на сумму 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых (примерно 1,3 триллиона долларов).

Также Польша требует восстановить статус национального меньшинства для поляков в Германии в вопросе преподавания родного языка, увековечить память польских жертв и принять меры по возвращению культурных ценностей, которые были похищены с территории страны.

Кроме того, Варшава настаивает на возвращении разграбленных в 1939-1945 годах активов и пассивов польских госбанков и принятии эффективных меры по представлению немецкому обществу «истинной картины войны и ее последствий», особенно в части вреда, нанесенного Польше.

Шольц пригрозил Польше после требования о репарациях

Ранее польский сейм одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить репарации за ущерб времен Второй мировой войны. При этом польский лидер Анджей Дуда заявил о желании потребовать репарации и от России, так как СССР присоединился к войне и атаке на Польшу.

По мнению экс-депутат Рады Илья Кивы, в качестве репараций Польша намерена получить от России согласие на аннексию Львовской области Украины. Политик уверен, что Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой о судьбе западной части Украины.

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