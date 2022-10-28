Польша огласила список требований к Германии

Польша требует от Германии возместить убытки, понесенные страной во время Второй мировой войны, вернуть культурные ценности, а также разграбленные активы банков. Полный список требований опубликовало сегодня Министерство иностранных дел Польши.

В частности, власти Польши потребовали от Германии возмещения материальных и нематериальных убытков на сумму 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых (примерно 1,3 триллиона долларов).

Также Польша требует восстановить статус национального меньшинства для поляков в Германии в вопросе преподавания родного языка, увековечить память польских жертв и принять меры по возвращению культурных ценностей, которые были похищены с территории страны.

Кроме того, Варшава настаивает на возвращении разграбленных в 1939-1945 годах активов и пассивов польских госбанков и принятии эффективных меры по представлению немецкому обществу «истинной картины войны и ее последствий», особенно в части вреда, нанесенного Польше.

Ранее польский сейм одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить репарации за ущерб времен Второй мировой войны. При этом польский лидер Анджей Дуда заявил о желании потребовать репарации и от России, так как СССР присоединился к войне и атаке на Польшу.