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36 минут назад

Читатели The Times согласились с Путиным, назвавшим Трасс "девушкой немного не в себе"

Российская Газета

Читатели The Times согласились с президентом России Владимиром Путина, который назвал бывшую премьер-министра Великобритании Лиз Трасс "девушкой, которая немного не в себе".

Читатели The Times согласились с мнением Путина о Лиз Трасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это очень смешно, я даже соглашусь с Путиным", - написал один из пользователей.

Другой читатель отметил, что Трасс "очень подходит такое определение".

"В Британии уж точно оценили слова Путина, и многие с ним согласны. Ее сумасшествие на лицо", - цитирует комментатора РИА Новости.

Еще один пользователь написал, что Трасс "была явно не в себе, когда говорила о готовности нажать на красную кнопку".

"Такое вообще лечится?" - спросил он.

Читатели издания предложили проводить тесты для выяснения психического здоровья человека, который хочет стать премьер-министром Великобритании.

Выступая в четверг на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", Путин напомнил о заявлении Трасс по ядерному оружию. Она сказала, что готова применить его, если это будет необходимо. Путин отметил, что "девушка была явно не в себе". Также он обратил внимание на то, что никто из западных политиков на эти заявления никак не отреагировал.

Лиз Трасс подала в отставку 20 октября, продержавшись на своем посту всего 44 дня. Новым премьером Великобритании стал Риши Сунак.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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