«За риторикой Путина стоят неприятные истины. Однополярному миру приходит конец, поскольку это неестественный порядок. Даже региональные сверхдержавы начинают разваливаться, как это делал Рим, когда дело дошло до конфликта с Карфагеном. Затраты США на то, чтобы оставаться сверхдержавой, всегда росли, но теперь долги, возможно, выросли слишком сильно. Я думаю, что мы возвращаемся к многополярному миру», — поделился в комментариях JustAnotherVoice из США.