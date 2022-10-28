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52 минуты назад

Китай оценил позицию Путина по Тайваню

Елена Прошина

Китай высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу, которую он озвучил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.

«Мы высоко ценим позицию президента Путина», - сказал Ван Вэньбинь, подчеркнув, что Пекин готов развивать сотрудничество с РФ.

По его словам, оба государства выстраивают отношения на основе принципов неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации и не направленности их связей против третьих стран.

«Китай готов и впредь укреплять обмен опытом с Россией в сфере государственного управления, содействовать сотрудничеству в различных областях и твердо поддерживать друг друга в выборе пути развития, соответствующего национальным условиям», - сказал Ван Вэньбинь.

Западные СМИ назвали цель выступления Путина на «Валдае»

Напомним, на заседании клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: Москва считает остров неотъемлемой частью Китая. Он подчеркнул, что посещения Тайваня высшими должностными лицами США воспринимаются в России как провокация.

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