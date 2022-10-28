В Киеве анонсировали жесткие и продолжительные отключения электричества

Пресс-служба компании ДТЭК «Киевские региональные электросети», занимающейся электроснабжением региона, предупредила жителей города и области о беспрецедентных отключениях энергии. В компании отметили, что в Киевской области возник дефицит мощностей в размере 30% потребления.

Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК «Укрэнерго» вводит беспрецедентные экстренные ограничения. <...> К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и продолжительные отключения, — говорится в сообщении.

Представители компании уточнили, что энергетики и сотрудники экстренных служб делают все возможное для скорейшей стабилизации подачи электроэнергии.

Ранее стало известно, что в центральных областях Украины вводится временное ограничение на потребление электричества. Компания «Укрэнерго» призвала жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно сократить потребление энергии.