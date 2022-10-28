Названо место, где Киев может взорвать «грязную бомбу»

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Киев может взорвать «грязную бомбу» на Южно-Украинской АЭС. Во взрыве обвинят Россию, предварительно станцию выведут из строя и сделают ближайшую к ней территорию непригодной для жизни, написал он в своем Telegram-канале.

Фото: uatom.org uatom.org

Перед сдачей территории ее сделают непригодной для жизни, а предприятие выведут из строя. Обвинения в теракте-подрыве будут предъявлены Российской Федерации, — написал он.

Ранее стало известно, что Киев завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой». Сотрудники украинского предприятия «Южмаш», по информации источника РИА Новости, подготовили муляж ракеты российского комплекса «Искандер», который планируют начинить радиоактивным материалом, а затем сбить украинскими средствами ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Затем в Киеве намерены обвинить Россию в применении оружия с ядерным зарядом.