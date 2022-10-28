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24 минуты назад

Названо место, где Киев может взорвать «грязную бомбу»

News.ru

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Киев может взорвать «грязную бомбу» на Южно-Украинской АЭС. Во взрыве обвинят Россию, предварительно станцию выведут из строя и сделают ближайшую к ней территорию непригодной для жизни, написал он в своем Telegram-канале.

Названо место, где Киев может взорвать «грязную бомбу»
Фото: uatom.orguatom.org

Перед сдачей территории ее сделают непригодной для жизни, а предприятие выведут из строя. Обвинения в теракте-подрыве будут предъявлены Российской Федерации, — написал он.

Ранее стало известно, что Киев завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой». Сотрудники украинского предприятия «Южмаш», по информации источника РИА Новости, подготовили муляж ракеты российского комплекса «Искандер», который планируют начинить радиоактивным материалом, а затем сбить украинскими средствами ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Затем в Киеве намерены обвинить Россию в применении оружия с ядерным зарядом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что недоверие США и НАТО к сообщениям о «грязной бомбе» на Украине свидетельствует о несерьезном отношении к этой проблеме. По его словам, такой подход непозволителен на фоне серьезной опасности.

В мире,СВО,Илья Кива,Дмитрий Песков,Верховная Рада,Южмаш,НАТО,
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