Обзор ИноСМИ: "ответный удар" Шольца с Макроном и предложение Турции европейцам

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Шольц и Макрон пригрозили США «ответным ударом»

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, обеспокоенные «недобросовестной конкуренцией» со стороны США, в ходе совместного обеда договорились об ответных мерах на действия Вашингтона. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Politico.

Лидеры двух крупнейших стран ЕС пришли к выводу, что нужно принимать ответные меры, если в Америке будут продвигать закон о снижении инфляции, который предоставляет налоговые и энергетические льготы компаниям, инвестирующим на территории США. Франция и Германия опасаются, что этот закон ударит по их промышленности, затронув, в том числе, и автомобильную отрасль. «Послание парижского обеда таково: если США не одумаются, то ЕС придется нанести ответный удар», - подчеркнуло издание.

Турецкие отели предложили «зимние туры» боящимся замерзнуть европейцам

Турецкие отели предложили европейцам, которые столкнулись с энергетическим кризисом, приобрести выгодные туры на курорты зимой. По большей части программы касаются граждан пенсионного возраста, пишет газета Hürriyet.

По данным издания, в акции участвуют 152 отеля Антальи, а также гостиницы в Бодруме, Кушадасы, Мармарисе. Цена на двухмесячные туры в пятизвездочных апартаментах по системе «все включено» в Анталье варьируется от €1 тыс. до €10 тыс. Отели двух-трех звезд готовы принять отдыхающих за €511, отмечает издание.

Японии купит у США крылатые ракеты Tomahawk

Власти Японии намерены купить у США крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») и уже обратились с соответствующим предложением к американским коллегам. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает японское издание Yomiuri.

Правительство Японии рассчитывает при помощи американских крылатых ракет укрепить потенциал сдерживания и скорректировать систему национальной безопасности. «Американская сторона положительно отнеслась к продаже, и переговоры вступают в завершающую фазу», - подчеркивается в статье.

«Украина дорого обходится ЕС»

Не все в ЕС готовы активно финансово участвовать в поддержке Украины и предоставлении ей оружия. При том, что объем помощи Киеву от США уже превысил поддержку стран ЕС вместе взятых, отмечает издание Al-Ain.

Арабские журналисты обратили внимание на то, что европейские страны до сих пор не выполнили финансовые обязательства по отношению к Украине, взятые еще в апреле. И сейчас встал вопрос, насколько дорого обходится Украина ЕС и не начнутся ли разногласия между странами союза из-за того, что «европейцам будет сложно одолеть "русского медведя"».

Северокорейские баллистические ракеты пролетели 230 километров

Запущенные сегодня КНДР в сторону Японского моря баллистические ракеты преодолели расстояние около 230 километров с максимальной высотой в 24 километра и максимальной скоростью около 5 Махов. Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщает Yonhap.