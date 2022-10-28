Кирби: "Зеленский должен определить, на каких условиях будут переговоры"

Власти США считают, что Киев должен сам принимать решения о возможности переговоров с РФ по урегулированию на Украине. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в четверг на брифинге.
"Как мы говорили с самого начала, ничего об Украине без Украины. Когда и если придет время для переговоров о мире, это будет и должно быть решение президента [Украины Владимира] Зеленского <...> на его условиях, он президент Украины", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о возможности взаимодействия между Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования на Украине.
По версии представителя Белого дома, Зеленский "должен определить, будет ли он готов и когда будет готов встретиться с [президентом России] Владимиром Путиным для переговоров".
"Он должен определить, что именно будет успехом. Он должен определить, что именно является победой. Он должен определить, на каких условиях могут быть переговоры", - добавил Кирби, говоря о Зеленском.
Представитель Белого дома заверил, что США продолжат оказывать военную помощь Киеву.
Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным. В свою очередь президент РФ ранее заявил журналистам, что позиция Украины по переговорам с Россией изменилась в тот момент, когда войска РФ отошли от Киева. По его словам, в Стамбуле были достигнуты определенные договоренности и "эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы". Путин подчеркнул при этом, что российская сторона всегда открыта для переговоров.
Российский лидер 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел в отношении России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.