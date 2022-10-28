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44 минуты назад

Польша усложнила жизнь работающим в стране россиянам

Алиса Селезнёва

Правительство Польши приняло решение об отмене упрощенной процедуры трудоустройства в стране для россиян. Об этом заявила Польскому агентству печати министр по вопросам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг, сообщает ТАСС.

Польша усложнила жизнь работающим в стране россиянам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если предприниматели хотят трудоустроить граждан России на основании разрешения на работу, они уже не освобождены, как раньше, от тестирования рынка труда», - заявила она.

По словам главы министерства, Польша приняла такое решение из-за военных действий на Украине, а также из-за «растущего риска миграции из России». При этом ранее выданные разрешения аннулированы не будут, и россияне могут продолжать работать до окончания срока их действия.

Теперь в польском законодательстве о трудоустройстве иностранцев упрощенная процедура будет действовать только для граждан Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши не исключают нового наплыва беженцев с Украины и готовятся к разным сценариям. По данным польской службы пограничной охраны, с начала российской спецоперации в Польшу из Украины въехали более 7,16 млн человек, из них 5,36 млн выехали обратно.

При этом СМИ сообщили, что власти Польши намерены ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране. Польское правительство предложило внести поправки, обязывающие украинцев покрывать часть расходов на их содержание.

В мире,Матеуш Моравецкий,
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