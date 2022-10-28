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24 минуты назад

МИД КНР высоко оценил слова Путина на "Валдае" по тайваньскому вопросу

ТАСС

Пекин высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу, озвученную на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы высоко ценим позицию президента Путина", - подчеркнул Ван Вэньбинь в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать слова российского лидера о Тайване, сказанные на "Валдае".

Китай высоко ценит слова Путина о Китае на "Валдае", готов развивать сотрудничество с РФ, добавил он.

Западные СМИ назвали цель выступления Путина на «Валдае»

Путин отметил на "Валдае", что позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: Москва считает остров неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. По его словам, посещения Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов воспринимаются в России как провокация.

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