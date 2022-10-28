Пекин высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу, озвученную на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Мы высоко ценим позицию президента Путина", - подчеркнул Ван Вэньбинь в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать слова российского лидера о Тайване, сказанные на "Валдае".
Китай высоко ценит слова Путина о Китае на "Валдае", готов развивать сотрудничество с РФ, добавил он.
Путин отметил на "Валдае", что позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: Москва считает остров неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. По его словам, посещения Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов воспринимаются в России как провокация.