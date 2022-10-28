В Германии ответили негативно высказавшемуся о России Зеленскому

«Зеленский — самый большой нацист! Он не хочет мира и хочет всех втянуть в войну. Мы, наконец, должны снять все санкции и полностью отказаться от боевых действий», — заявил @renesmeesweet.



«И это говорит человек, называющий [лидера запрещенной в России экстремистской «Организации украинских националистов»] Степана Бандеру героем и отправляющий нам кого-то вроде [бывшего посла Украины в ФРГ Андрея] Мельника, который потом приносит цветы к могиле Бандеры и отрицает холокост», — возмутился