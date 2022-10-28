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1 час назад

Армения сделала заявление об отношениях с Азербайджаном

Никита Бородкин

Армения согласна установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, которые предложила России. Как пишет ТАСС, премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что готов подтвердить это на встрече лидеров трех стран в Сочи.

Армения сделала заявление об отношениях с Азербайджаном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения», — заявил Пашинян.

Напомним, что отношения между Азербайджаном и Арменией обострились осенью 2020 года, когда в Нагорном Карабахе начались вооруженные столкновения. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион.

3 августа 2022 года ситуация снова обострилась — тогда Минобороны Азербайджана заявило о гибели военнослужащего в Лачинском районе, после чего вооруженные силы развернули операцию «Возмездие». В результате погибли двое военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха, еще 19 получили ранения. Позднее сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня.

31 октября в Сочи должна состояться встреча Пашиняна, президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева. 28 октября, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин подчеркивал, что Москва стремиться урегулировать конфликт между Ереваном и Баку, однако не будет ничего навязывать и поддержит любой выбор армянского народа.

В мире,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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