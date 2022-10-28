Электросети нарушены в Днепропетровской области Украины

В Днепропетровской области Украины из-за ударов нарушена работа электросетей Никополя и Красногригорьевской общины, без электричества остались около 1 тыс. семей, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

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В своем Telegram-канале он отметил, под удары попали Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. В Никополе оказались оборваны линии электропередач, а в Красногригорьевской общине изуродованы электросети. Энергетики уже приступили к восстановлению.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины.