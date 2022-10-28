Американский ведущий рассказал, для каких целей США используют Украину

Демократическая партия США использует конфликт на Украине исключительно для достижения своих целей. Такое заявление сделал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, передает РИА Новости.

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Он задался вопросом, откуда на самом деле берется такая беспрецедентная поддержка Киева. Карлсон считает, что демократия тут не при чем, так как в Украине демократии нет и до демократической страны ей «очень далеко».

Карлсон утверждает, что на самом деле демократы используют конфликт на Украине, чтобы удовлетворить свои внутриполитические амбиции. В качестве примера он привел письмо представителей либерального крыла Демократической партии лидеру США Джо Байдену. Документ призывал начать прямой диалог с Россией для мирного урегулирования ситуации.

«Послание вроде бы вполне разумное — однако оно взбесило спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков», — указал Карлсон. Он напомнил, что конгрессмены немедленно отозвали письмо, а потом назвали это ошибкой и перевели ответственность на свой аппарат.

Ранее сообщалось, что три десятка членов палаты представителей от Демократической партии США направили президенту США письмо, в котором призвали руководство страны немедленно наладить прямые переговоры с Россией, чтобы как можно быстрее завершить боевые действия на Украине. Позже конгрессмены отозвали письмо.