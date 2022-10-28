В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
17 минут назад

В США описали реакцию России на заход войск на Украину

Елена Прошина

Вооруженные силы России с легкостью ликвидируют американскую дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы», если она все-таки войдет на территорию Украины. Такое мнение на своем сайте выразил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, передает РИА Новости.

В США описали реакцию России на заход войск на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что Вашингтон может послать недавно размещенное в Румынии подразделение в помощь ВСУ, если Киев окажется в затруднительном положении под натиском Москвы.

Робертс задался вопросом, что произойдет, если США все же сделают этот шаг и введут «Кричащие орлы» на территорию Украины. Он считает, что в таком случае дивизия «будет разорвана в клочья» тяжелым вооружением российской пехоты, так как воздушно-десантным войскам обычно именно ее и не хватает, они экипированы легким вооружением.

Бывший сотрудник Белого дома предположил, что Вашингтон в качестве реакции на потерю дивизии «Кричащие орлы» поднимет ставки. Ситуация на Украине станет еще более напряженной, говорится в публикации.

На прошлой неделе США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас отметил, что военнослужащие готовы в любой момент пересечь границу Украины.

В мире,Крейг Робертс,Рональд Рейган,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители