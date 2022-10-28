В США описали реакцию России на заход войск на Украину

Вооруженные силы России с легкостью ликвидируют американскую дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы», если она все-таки войдет на территорию Украины. Такое мнение на своем сайте выразил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, передает РИА Новости.
Он заявил, что Вашингтон может послать недавно размещенное в Румынии подразделение в помощь ВСУ, если Киев окажется в затруднительном положении под натиском Москвы.
Робертс задался вопросом, что произойдет, если США все же сделают этот шаг и введут «Кричащие орлы» на территорию Украины. Он считает, что в таком случае дивизия «будет разорвана в клочья» тяжелым вооружением российской пехоты, так как воздушно-десантным войскам обычно именно ее и не хватает, они экипированы легким вооружением.
Бывший сотрудник Белого дома предположил, что Вашингтон в качестве реакции на потерю дивизии «Кричащие орлы» поднимет ставки. Ситуация на Украине станет еще более напряженной, говорится в публикации.
На прошлой неделе США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас отметил, что военнослужащие готовы в любой момент пересечь границу Украины.