В США описали реакцию России на заход войск на Украину

Вооруженные силы России с легкостью ликвидируют американскую дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы», если она все-таки войдет на территорию Украины. Такое мнение на своем сайте выразил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, передает РИА Новости.

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Он заявил, что Вашингтон может послать недавно размещенное в Румынии подразделение в помощь ВСУ, если Киев окажется в затруднительном положении под натиском Москвы.

Робертс задался вопросом, что произойдет, если США все же сделают этот шаг и введут «Кричащие орлы» на территорию Украины. Он считает, что в таком случае дивизия «будет разорвана в клочья» тяжелым вооружением российской пехоты, так как воздушно-десантным войскам обычно именно ее и не хватает, они экипированы легким вооружением.

Бывший сотрудник Белого дома предположил, что Вашингтон в качестве реакции на потерю дивизии «Кричащие орлы» поднимет ставки. Ситуация на Украине станет еще более напряженной, говорится в публикации.