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14 минут назад

Новый премьер Великобритании Сунак отказался от поездки на саммит ООН по климату

Газета.Ru

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил не участвовать в конференции ООН по вопросам изменения климата, которая стартует в Египте в начале ноября, пишет Politico. По информации издания, в офисе руководителя британского кабмина это решение объяснили концентрацией на внутренних задачах.

Сунак отказался от поездки на саммит ООН по климату
Фото: ReutersReuters

«Это признание других неотложных внутренних обязательств, включая подготовку к осеннему бюджету», — пояснили в пресс-службе премьера Великобритании.

Как отмечается, в Лондоне призвали не считать, что решение Сунака повлияет на отношение Великобритании к борьбе с изменениями климата. В офисе британского премьера заверили, что королевство привержено стремлению к «углеродной нейтральности».

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«Великобритания опережает многие другие государства по «углеродной нейтральности» <…> [королевство продолжит] следить за тем, чтобы все страны добились прогресса в выполнении взятых на себя обязательств [по треку борьбы с изменениями климата]», — подчеркнули в пресс-службе главы кабмина Великобритании.

Politico отдельно указывает, что экс-премьер королевства Лиз Трасс до своей отставки рассчитывала посетить климатический саммит ООН в Египте.

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