У Запада нет полного понимания целей Украины, ему не хватает информации о ее потерях и о том, как на самом деле проходят боевые действия на территории страны. К такому выводу пришел директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для журнала Hill, передает РИА Новости.
Он пишет, что на самом деле у Запада «довольно скромное представление» о намерениях и целях руководства Украины, а также о ходе боевых действий и потерях на фронте. По его словам, Запад располагает ровно той информацией, которую публикуют в СМИ и социальных сетях.
Хумински утверждает, что Киев вполне успешно контролирует информационный поток в западные государства, и это создает ложные представления о положении дел у союзников Украины.
Кроме того, политолог считает, что Запад специально игнорирует вопрос о том, чем должен завершиться военный конфликт между Россией и Украиной, чтобы не спровоцировать споры и ссоры среди союзников.
Автор пишет, что Франция и Германия, возможно, действительно не сходятся во взглядах по вопросу завершения кризиса с Польшей и Эстонией, а также Великобританией и США. Единство союзников может расколоться, и это станет еще одним преимуществом для России, подчеркнул Хумински.