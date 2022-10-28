Байден прокомментировал слова Путина о ядерном ударе

Президент США Джо Байден прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что России не нужен ядерный удар по Украине, в интервью телеканалу Newsnation. Его высказывание передает РИА Новости.

«Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом?» — задался вопросом Байден, добавив, что российский лидер «был очень опасен в своем подходе».

По мнению американского президента, слова Путина о ядерном оружии идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его. «

Он может все это завершить, уйдя с Украины», — добавил он.