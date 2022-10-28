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51 минуту назад

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн

ТАССиещё 5

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. Об этом сообщила журналистам на брифинге в пятницу заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи
Фото: ТАССТАСС

"Министерство объявляет о выделении 24-го транша помощи в области безопасности на сумму 275 млн долларов Украине для обеспечения потребностей в сфере обороны", - сказала она.

Стала известна сумма нового транша военной помощи ЕС Украине

По словам представителя ведомства, новый пакет военной помощи Украине включает ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, спутниковые антенны.

"В пакет вошли дополнительная амуниция для систем HIMARS, 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, более 1,3 тыс. противотанковых систем, 125 броневиков Humvee, стрелковое оружие и более 2,75 млн единиц боеприпасов к нему и четыре спутниковых антенн для связи", - сказала Сингх.

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