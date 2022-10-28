Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

"В пакет вошли дополнительная амуниция для систем HIMARS, 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, более 1,3 тыс. противотанковых систем, 125 броневиков Humvee, стрелковое оружие и более 2,75 млн единиц боеприпасов к нему и четыре спутниковых антенн для связи", - сказала Сингх.