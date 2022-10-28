Байден назвал опасным подход России к ядерному оружию

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что руководство России придерживается опасного подхода к вопросам, касающимся возможности применения ядерного оружия, сообщает телеканал NewsNation.
Его попросили прокомментировать слова президента Владимира Путина о том, что Россия никогда прямо не заявляла о необходимости применить ядерное оружие, отвечая только на заявления таких политиков, как Лиз Трасс.
"Если у него нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? Он очень опасен в своем подходе к этому [вопросу]", - ответил Байден.
Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Западу не стоит игнорировать сообщения о подготовке "грязной бомбы" Киевом.