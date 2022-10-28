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24 минуты назад

Байден назвал опасным подход России к ядерному оружию

Газета.Ru

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что руководство России придерживается опасного подхода к вопросам, касающимся возможности применения ядерного оружия, сообщает телеканал NewsNation.

Байден назвал опасным подход России к ядерному оружию
Фото: ТАССТАСС

Его попросили прокомментировать слова президента Владимира Путина о том, что Россия никогда прямо не заявляла о необходимости применить ядерное оружие, отвечая только на заявления таких политиков, как Лиз Трасс.

"Если у него нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? Он очень опасен в своем подходе к этому [вопросу]", - ответил Байден.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Западу не стоит игнорировать сообщения о подготовке "грязной бомбы" Киевом.

В мире,Лиз Трасс,Василий Небензя,Джозеф Байден,Владимир Путин,ООН,
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