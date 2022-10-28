В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на «Валдае»

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» дал знать Западу, что переговоры о новом мире пройдут на условиях РФ. К такому выводу пришел обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс, передает РИА Новости.

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Автор статьи напомнил, что глава российского государства говорил о наступлении самого опасного периода истории со времен Второй мировой войны. Он также призывал Запад к обустройству нового миропорядка, в котором будет учитываться мнение Москвы.

Плезанс отметил, что Путин в своей речи вроде как «предлагал оливковую ветвь мира» — он заявил, что Москва не желает быть врагом Запада и лишь хочет отстоять свое право на «свободное развитие». Однако при этом президент России дал знать, что будущие переговоры о «новом порядке» будут проходить только на условиях Москвы.