Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» дал знать Западу, что переговоры о новом мире пройдут на условиях РФ. К такому выводу пришел обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс, передает РИА Новости.
Автор статьи напомнил, что глава российского государства говорил о наступлении самого опасного периода истории со времен Второй мировой войны. Он также призывал Запад к обустройству нового миропорядка, в котором будет учитываться мнение Москвы.
Плезанс отметил, что Путин в своей речи вроде как «предлагал оливковую ветвь мира» — он заявил, что Москва не желает быть врагом Запада и лишь хочет отстоять свое право на «свободное развитие». Однако при этом президент России дал знать, что будущие переговоры о «новом порядке» будут проходить только на условиях Москвы.
Агентство напоминает, что лидер РФ недавно выступил на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» и заявил, что Россия не хочет быть Западу врагом. При этом Путин обвинил западные государства в желании использовать Москву для достижения своих целей. Он подчеркнул, что Россия не станет довольствоваться этой ролью, как и многие другие страны. Путин считает, что настоящая демократия — дать каждому государству право на разработку и реализацию индивидуальной модели развития общества и не препятствовать этим процессам. Запад, по его мнению, боится альтернатив, хотя они уже доказали свою эффективность.