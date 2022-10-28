В Венесуэле обвинили ЕС в раболепной позиции перед интересами США

Евросоюз растерял весь свой престиж, решив следовать за США во всех авантюрах Вашингтона , считает депутат парламента Венесуэлы Хесус Фариа, передает РИА Новости. По его словам, объединение лишилось своей независимости из-за потакания интересам американской стороны.

"Евросоюз растерял весь свой престиж как политическое и экономическое образование, он потерял свою независимость из-за своей раболепной позиции перед интересами Соединенных Штатов - следует за ними во всех их авантюрах", - пояснил Фариа.

Как указал венесуэльский политик, Евросоюз, в частности, лишился своего влияния в латиноамериканском регионе. Фариа также подчеркнул, что вместо Брюсселя государства Латинской Америки начали налаживать отношения с развивающимися странами и представителями БРИКС. Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз превратился в ключевую угрозу интересам США. Как отмечалось, европейцам было комфортно о того, что мир "управляется силами" Вашингтона.