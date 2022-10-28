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51 минуту назад

В Венесуэле обвинили ЕС в раболепной позиции перед интересами США

Газета.Ru

Евросоюз растерял весь свой престиж, решив следовать за США во всех авантюрах Вашингтона, считает депутат парламента Венесуэлы Хесус Фариа, передает РИА Новости. По его словам, объединение лишилось своей независимости из-за потакания интересам американской стороны.

В Венесуэле обвинили ЕС в раболепной позиции перед интересами США
Фото: ReutersReuters

"Евросоюз растерял весь свой престиж как политическое и экономическое образование, он потерял свою независимость из-за своей раболепной позиции перед интересами Соединенных Штатов - следует за ними во всех их авантюрах", - пояснил Фариа.

Как указал венесуэльский политик, Евросоюз, в частности, лишился своего влияния в латиноамериканском регионе. Фариа также подчеркнул, что вместо Брюсселя государства Латинской Америки начали налаживать отношения с развивающимися странами и представителями БРИКС. Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз превратился в ключевую угрозу интересам США. Как отмечалось, европейцам было комфортно о того, что мир "управляется силами" Вашингтона.

В мире,БРИКС,ЕС,
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