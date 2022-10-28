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9 минут назад

Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20

Елена Прошина

США не планируют организовывать встречу главы США Джо Байдена и президента России Владимира Путина на саммите G20, так как считают, что их контакт был бы «несодержательным». Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости со ссылкой на интервью корпорации CBC.

Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в беседе двух лидеров вряд ли найдется место для «содержательной дипломатии». В противном случае Вашингтон бы обязательно провел встречу Байдена и Путина, отметил Блинкен. Однако сейчас США не видят у российской стороны желание вести диалог, поэтому встречи лидеров США и России на саммите G20 не планируется.

Государственный секретарь США добавил, что военный конфликт на Украине должен быть решен исключительно путем мирных переговоров между Москвой и Киевом. Он считает, что если Россия хочет установить мир, то ей следует напрямую говорить об этом властям Украины.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что публикации СМИ о попытках администрации США не допустить даже случайной встречи президентов США и России на саммите G20 не соответствуют действительности.

До этого издание Politico выпустило статью о том, что Белый дом принимает меры, которые помогут Байдену избежать случайной встречи с Путиным в коридоре и во время съемки групповой фотографии лидеров.

В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,
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