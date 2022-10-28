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15 минут назад

Боррель заявил, что в ЕС не знают, кто устроил теракты на «Северных потоках»

Вечерняя Москваиещё 1

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в четверг, 27 октября, заявил журналистам об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских ветках газопроводов «Северный поток».

Боррель заявил, что не знает, кто совершил диверсию на «Северных потоках»
Фото: shutterstockshutterstock

Отвечая на вопрос, есть ли у Европейского союза (ЕС) какие-либо улики относительно ответственности за повреждение трубопроводов, он заявил, что «нет никаких».

Боррель общался с журналистами РИА Новости по итогам пленарного заседания министров иностранных дел Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Евросоюза в Буэнос-Айресе.

Теракты произошли в конце сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2». Власти Швеции, Германии и Дании не исключают целенаправленной диверсии.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал, что ремонт разрушенного участка газопровода «Северный поток» будет несложным, на проведение необходимых работ уйдет несколько месяцев.

Подрыв на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», вероятнее всего, был организован США. Об этом в четверг, 27 октября, заявил сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк.

В мире,Жозеп Боррель,Ричард Блэк,Владимир Демидов,ЕС,
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