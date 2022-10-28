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41 минуту назад

Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону

Елена Прошина

Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил главу Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина провести переговоры в Аризоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо конгрессмена, опубликованное на его официальном сайте.

Путина и Зеленского позвали на переговоры в Аризону
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, Гозар обратился к лидерам двух государств и их представителям с предложением провести мирные переговоры в Фениксе, штат Аризона. В документе указаны адреса посольств Украины и России в Вашингтоне.

Конгрессмен объяснил свою инициативу нежеланием и дальше наблюдать «смерти и разрушения» в России и Украине». Он назвал происходящее «недопустимым» и добавил, что прошел путь от негодования из-за недостатка попыток уладить вспыхнувший между двумя странами военный конфликт до осознания необходимости самому предпринять конкретные шаги в этом направлении.

Гозар сообщил, что у него есть мандат миротворческой миссии ООН, и он рассчитывает на поддержку своей инициативы со стороны организации.

«Я приглашаю вас в Феникс, штата Аризона, где мы можем начать диалог по деэскалации ядерной напряженности, прекратить войну и завершить смерти и разрушения», — указал конгрессмен.

Он подчеркнул, что расположение штата предоставит главам и представителям России и Украины дистанцию как от конфликта, так и от лиц, призывающих к его продолжению.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ООН,
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