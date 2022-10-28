Шольц и Сунак заявили о продолжении оказания поддержки Украине

"В ходе беседы канцлер Шольц поздравил премьер-министра со вступлением в должность. Оба выразили заинтересованность в хорошем и конструктивном сотрудничестве", - отметил Хебештрайт. При этом он подчеркнул, что глава правительства Германии и премьер Соединенного Королевства обменялись мнениями о ситуации на Украине.