Шольц и Сунак заявили о продолжении оказания поддержки Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которого стороны договорились продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине. Об этом в четверг сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"В ходе беседы канцлер Шольц поздравил премьер-министра со вступлением в должность. Оба выразили заинтересованность в хорошем и конструктивном сотрудничестве", - отметил Хебештрайт. При этом он подчеркнул, что глава правительства Германии и премьер Соединенного Королевства обменялись мнениями о ситуации на Украине.
"Оба договорились продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине перед лицом российской агрессивной войны и продолжать оказывать давление на РФ с целью немедленного прекращения боевых действий", - сказал представитель кабмина ФРГ.
Шольц, по словам Хебештрайта, призвал своего коллегу конструктивно сотрудничать с Европейским союзом.
Встреча канцлера Германии и премьера Великобритании должна состояться в ходе саммита Группы двадцати, который пройдет в Индонезии 15-16 ноября.