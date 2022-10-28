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11 минут назад

Шольц и Сунак заявили о продолжении оказания всесторонней поддержки Украине

ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которого стороны договорились продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине. Об этом в четверг сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Шольц и Сунак заявили о продолжении оказания поддержки Украине
Фото: ТАССТАСС

"В ходе беседы канцлер Шольц поздравил премьер-министра со вступлением в должность. Оба выразили заинтересованность в хорошем и конструктивном сотрудничестве", - отметил Хебештрайт. При этом он подчеркнул, что глава правительства Германии и премьер Соединенного Королевства обменялись мнениями о ситуации на Украине.

"Оба договорились продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине перед лицом российской агрессивной войны и продолжать оказывать давление на РФ с целью немедленного прекращения боевых действий", - сказал представитель кабмина ФРГ.

Шольц, по словам Хебештрайта, призвал своего коллегу конструктивно сотрудничать с Европейским союзом.

Встреча канцлера Германии и премьера Великобритании должна состояться в ходе саммита Группы двадцати, который пройдет в Индонезии 15-16 ноября.

В мире,Штеффен Хебештрайт,Олаф Шольц,ЕС,
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