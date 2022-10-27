Белый дом: решение о переговорах с Россией будет принимать Зеленский

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что власти США оставляют решение о мирных переговорах с Россией президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кирби подчеркнул, что условия переговоров также будет выбирать Зеленский. Кроме того, по его словам, в США не видят готовности к такому диалогу со стороны президента России Владимира Путина.
«Как мы говорили с самого начала, ничто об Украине без Украины. Если и когда дойдет дело до переговоров о мире, это будет и должно быть решением президента Зеленского. И на его условиях. Он президент Украины, суверенной страны. Это суверенное государство вне зависимости от того, насколько господину Путину это может не нравиться», – сказал Кирби.
«Президент Зеленский избран украинским народом, чтобы говорить от имени своего народа и своей страны, ему решать, когда он будет и будет ли готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. Ему определять, как выглядит успех, как выглядит победа, на каких условиях могут состояться переговоры», – добавил он.
При этом, Кирби дал понять, что в Вашингтоне не верят публичным заявлениям Путина. Власти США считают, что действия российского президента указывают на его заинтересованности в продолжении боевых действий.
«Вопреки своей риторике, господин Путин не продемонстрировал абсолютно никакой заинтересованности в диалоге с президентом Зеленским... Напротив, все, что он делает, показывает, что он хочет продолжать эту войну», – подытожил Кирби.
Ранее в Кремле прокомментировали слухи о том, что Путин «сделал послание» Зеленскому.