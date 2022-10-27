Белый дом: решение о переговорах с Россией будет принимать Зеленский

«Как мы говорили с самого начала, ничто об Украине без Украины. Если и когда дойдет дело до переговоров о мире, это будет и должно быть решением президента Зеленского. И на его условиях. Он президент Украины, суверенной страны. Это суверенное государство вне зависимости от того, насколько господину Путину это может не нравиться», – сказал Кирби.