В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
21 минуту назад

Politico: Шольц и Макрон могут начать «торговую войну» против Байдена

Илья Родин

Берлин и Париж планируют провести переговоры с США по вопросу о недобросовестной конкуренции. В случае, если они окажутся безуспешными, страны могут прибегнуть к ответным мерам. Об этом пишет Politico.

Шольц и Макрон объединились для «торговой войны» против Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авторы статьи рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон встретились в Париже.

Политики обсудили международную повестку и, в ходе многочасовых переговоров, пришли к выводу о том, что экономическая политика США оказывает негативное влияние на рынок.

Германия не смогла занять денег для преодоления энергокризиса

В частности, у них вызвало негодование то, что Вашингтон активно продвигает Акт о снижении инфляции, в котором предусмотрены снижение налогов и энергетические льготы фирмам, которые инвестируют на территории США.

Кроме того, в этом году были приняты законы, поощряющие покупку американских электромобилей. Они нанесли сильный удар по немецким и французским автогигантам.

По мнению экспертов, отказ Вашингтона прислушаться к требованиям ЕС может привести к торговой войне Берлина и Парижа против американского президента Джо Байдена.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,ЕС,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители