Шольц и Макрон объединились для «торговой войны» против Байдена

Берлин и Париж планируют провести переговоры с США по вопросу о недобросовестной конкуренции. В случае, если они окажутся безуспешными, страны могут прибегнуть к ответным мерам. Об этом пишет Politico.

Авторы статьи рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон встретились в Париже.

Политики обсудили международную повестку и, в ходе многочасовых переговоров, пришли к выводу о том, что экономическая политика США оказывает негативное влияние на рынок.

В частности, у них вызвало негодование то, что Вашингтон активно продвигает Акт о снижении инфляции, в котором предусмотрены снижение налогов и энергетические льготы фирмам, которые инвестируют на территории США.

Кроме того, в этом году были приняты законы, поощряющие покупку американских электромобилей. Они нанесли сильный удар по немецким и французским автогигантам.