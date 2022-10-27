Шольц и Макрон объединились для «торговой войны» против Байдена

Берлин и Париж планируют провести переговоры с США по вопросу о недобросовестной конкуренции. В случае, если они окажутся безуспешными, страны могут прибегнуть к ответным мерам. Об этом пишет Politico.
Авторы статьи рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон встретились в Париже.
Политики обсудили международную повестку и, в ходе многочасовых переговоров, пришли к выводу о том, что экономическая политика США оказывает негативное влияние на рынок.
В частности, у них вызвало негодование то, что Вашингтон активно продвигает Акт о снижении инфляции, в котором предусмотрены снижение налогов и энергетические льготы фирмам, которые инвестируют на территории США.
Кроме того, в этом году были приняты законы, поощряющие покупку американских электромобилей. Они нанесли сильный удар по немецким и французским автогигантам.
По мнению экспертов, отказ Вашингтона прислушаться к требованиям ЕС может привести к торговой войне Берлина и Парижа против американского президента Джо Байдена.