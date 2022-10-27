В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
25 минут назад

Израиль нанес по Дамаску ракетный удар

Елена Прошина

Израильские истребители ночью 27 октября нанесли ракетный удар по объектам в Дамаске. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров. Его слова приводит «РЕН ТВ».

Израиль нанес по Дамаску ракетный удар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Егоров отметил, что истребители F-16 нанесли удар по объектам Дамаска в период с 00:35 до 00:39. В операции принимали участие четыре самолета, они выпустили восемь крылатых ракет. Истребители били по объектам на северной и юго-западной окраине столицы Сирии.

Системам ПВО страны, подвергшейся удару, удалось сбить четыре ракеты. В результате атаки один из военнослужащих ВС Сирии был ранен, добавил Егоров.

За последние дни Израиль уже не раз наносил удары по объектам соседней страны. В частности, израильские ВВС бьют по Дамаску, Алеппо, порту Тартус и научно-исследовательскому центру в Масьяфе.

В мире,Армия,Олег Егоров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители