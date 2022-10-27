Израиль нанес по Дамаску ракетный удар

Израильские истребители ночью 27 октября нанесли ракетный удар по объектам в Дамаске. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров. Его слова приводит «РЕН ТВ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Егоров отметил, что истребители F-16 нанесли удар по объектам Дамаска в период с 00:35 до 00:39. В операции принимали участие четыре самолета, они выпустили восемь крылатых ракет. Истребители били по объектам на северной и юго-западной окраине столицы Сирии.

Системам ПВО страны, подвергшейся удару, удалось сбить четыре ракеты. В результате атаки один из военнослужащих ВС Сирии был ранен, добавил Егоров.