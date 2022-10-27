В ООН объяснили отказ расследовать деятельность биолабораторий США на Украине

ООН не обладает возможностями для расследования деятельности американских биолабораторий на Украине, заявил заместитель высокого представителя всемирной организации по вопросам разоружения Адебей Эбо. Об этом пишет ТАСС.
Адебей Эбо пояснил, что в ООН извещены о направлении со стороны России официальной жалобы относительно деятельности биолабораторий на украинской территории.
Чиновник напомнил, что в марте и апреле представители ООН заявляли, что организации «неизвестно ни о каких программах биологического оружия». Он добавил, что таких данных нет и в настоящее время.
Кроме того, подчеркнул Эбо, организация не обладает мандатом на проведение подобных расследований, у нее для этого нет ни технических, ни операционных возможностей.