На Западе отреагировали на речь Владимира Путина

В влиятельных газетах Запада появились статьи о речи президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме. В своих публикациях журналисты сделали акцент на высказываниях российского лидера по международной повестке.

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Обозреватели газеты The Independent Стути Мишра и Марьям Закир-Хусейн обратили внимание на то, что Владимир Путин обвинил западные государства в «опасной и грязной игре», стремлении к эскалации украинского конфликта.

Кроме того, уточнили они, президент России в своей «долгой речи» подчеркнул, что Москва никогда не смирится с гегемонией западных стран.

Эксперты предположили, что Путин обращался преимущественно не к Западу, а к остальному миру, к дружественным и нейтральным государствам.

В Daily Express сосредоточились на критике российского лидера в адрес западных стран. Журналисты обратили внимание на то, что Путин назвал Запад «неоколониальной силой, стремящейся к абсолютному господству над планетой».

Автор статьи в Financial Times сделал акцент на том, что Владимир Путин якобы перешел к более мягкому тону в своих высказываниях по ядерной повестке

Обозреватель отметил слова президента России о том, что Москва не бросает вызов коллективному Западу, не пытается стать мировым или надрегиональным гегемоном, а стремится отстоять свое право на существование.