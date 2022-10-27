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37 минут назад

В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»

Lenta.ruиещё 1

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»
Фото: Александр Ермоченко / ReutersАлександр Ермоченко / Reuters

Он заявил, что российский лидер предложил миру концепцию мироустройства по здравому смыслу, а также уважительное отношение государств друг к другу.

«Он предложил равный диалог разным центрам мироустройства, потому что альтернатива этому — дальнейшая дестабилизация, к которой ведет политика доминирования США», — написал врио главы региона.

Пушилин также обратил внимание на ситуацию в Донбассе, подчеркнув, что прошедшие референдумы о признании ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) российскими территориями являются примером бережного отношения России к позиции населения.

«Я воспринимаю сегодняшнее выступление Владимира Путина как обращение ко всему человечеству. И если Президент посчитал целесообразным такие слова сказать миру, значит, еще не поздно. И это очень хороший знак», — заключил он.

Ранее Пушилин подчеркнул пользу введения военного положения в новых регионах России. Он пояснил, что это дает штабам территориальной обороны возможность координации с федеральным уровнем.

В мире,Денис Пушилин,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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