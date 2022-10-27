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9 минут назад

Глава Пентагона назвал Россию «острой угрозой» для США

Ura.Ru

Россия для руководства Соединенных Штатов Америки носит статус «острой угрозы». Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона назвал Россию «острой угрозой» для США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Стратегия национальной обороны описывает Россию как острую угрозу», — цитирует Остина РИА Новости.

При этом, по мнению Остина, Россия, в отличие от Китая, не имеет возможностей выступать в качестве вызова для США в долгосрочной перспективе.

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Ранее в Пентагоне заявили о ценности продолжения переговоров с Россией. При этом замглавы МИД России Олег Сыромолотов указал на поощрение Пентагоном русофобских хакерских атак, передает «Федеральное агентство новостей». Также глава Пентагона пообещал продолжать поставки военной помощи Украине, сообщает RT.

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