Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20

Отмечается, что также у американского лидера запланированы поездки в Египет и Камбоджу.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября текущего года. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не планирует инициировать возможные переговоры с российским коллегой, если тот примет участие в саммите "Большой двадцатки". В среду, 27 октября, Владимир Путин допустил, что может лично посетить ноябрьский саммит G20 на острове Бали, отметив, что этот вопрос пока не решен.