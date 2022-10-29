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50 минут назад

Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20

Москва24иещё 6

Президент Соединенных Штатов Джо Байден будет участвовать в саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что также у американского лидера запланированы поездки в Египет и Камбоджу.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября текущего года. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не планирует инициировать возможные переговоры с российским коллегой, если тот примет участие в саммите "Большой двадцатки". В среду, 27 октября, Владимир Путин допустил, что может лично посетить ноябрьский саммит G20 на острове Бали, отметив, что этот вопрос пока не решен.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,
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