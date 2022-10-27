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31 минуту назад

Зеленский распорядился создать военные администрации в российском регионе

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 октября, подписал указ об образовании 20 военных администраций в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт украинского президента.

Зеленский распорядился создать военные администрации в российском регионе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в марте территория Херсонской области перешла под контроль ВС РФ. В сентябре в регионе был проведен референдум о вхождение в состав РФ. На основе его результатов было принято решение о вхождении области в состав России. Официальная церемония принятия прошла 30 сентября.

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Зеленский предписал Генштабу Украины, представителям Херсонской обладминистрации осуществить необходимые меры для образования военных администраций.

Согласно указу, вступающему в силу со дня опубликования, они должны быть созданы в Бериславском, Херсонском, Геническом, Каховском и Скадовском районах.

В мире,Владимир Зеленский,Верховный суд,
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