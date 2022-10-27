Зеленский распорядился создать военные администрации в российском регионе

Глава Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 октября, подписал указ об образовании 20 военных администраций в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт украинского президента.

Отмечается, что в марте территория Херсонской области перешла под контроль ВС РФ. В сентябре в регионе был проведен референдум о вхождение в состав РФ. На основе его результатов было принято решение о вхождении области в состав России. Официальная церемония принятия прошла 30 сентября.

Зеленский предписал Генштабу Украины, представителям Херсонской обладминистрации осуществить необходимые меры для образования военных администраций.