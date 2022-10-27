Зеленский распорядился создать военные администрации в российском регионе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал указ об образовании 20 военных администраций в Херсонской области, территория которой с марта находится под контролем РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.

"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить согласно закона Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа", - говорится в указе.

Зеленский распорядился образовать военные администрации Бериславского, Херсонского, Генического, Скадовского, Каховского районов. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Херсонская область находится на юге Украины, она граничит с Республикой Крым. В середине марта Министерство обороны РФ сообщило, что область находится под полным контролем российских войск.