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34 минуты назад

Зеленский распорядился создать 20 военных администраций в Херсонской области

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал указ об образовании 20 военных администраций в Херсонской области, территория которой с марта находится под контролем РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.

Зеленский распорядился создать военные администрации в российском регионе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить согласно закона Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа", - говорится в указе.

Зеленский распорядился образовать военные администрации Бериславского, Херсонского, Генического, Скадовского, Каховского районов. Указ вступает в силу со дня опубликования.

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Херсонская область находится на юге Украины, она граничит с Республикой Крым. В середине марта Министерство обороны РФ сообщило, что область находится под полным контролем российских войск.

С 23 по 27 сентября включительно в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Церемония подписания договоров о принятии регионов в состав РФ состоялась 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

В мире,Владимир Зеленский,Минобороны России,Генштаб,
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