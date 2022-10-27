В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
10 минут назад

Президент Австрии перепутал Россию с Украиной

News.ru

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в ходе пресс-конференции в Вене после переговоров с венгерской коллегой Каталин Новак заявил, что Россия граничит с Венгрией, сообщает РИА Новости. Позже политик признался, что он оговорился. Ван дер Беллен отметил, что под Россией он подразумевал Украину.

Президент Австрии перепутал Россию с Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Венгрия, конечно, играет, как непосредственный сосед как Австрии, так и России..., так и Украины особую роль, — сообщил Ван дер Беллен.

Президент также упомянул, что в ходе беседы с Новак они обсудили «ситуацию в России» и меры поддержки для украинского населения, включая беженцев, прибывших в Австрию. По словам главы государства, на текущий момент в стране пребывает почти 80 тысяч переселенцев, большая часть из которых женщины и дети. Ван дер Беллен также не прошел мимо вопроса антироссийских санкций.

Что касается санкций, то... Австрия четко поддерживает санкции ЕС против России, они эффективны, — заявил Ван дер Беллен.

Ранее президент США Джо Байден допустил оговорку и сообщил во время саммита в Саудовской Аравии, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке. Вероятно, глава Белого дома спутал два похожих слова — selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

В мире,Джозеф Байден,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители