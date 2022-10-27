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1 час назад

Украину предупредили об экстренных отключениях электричества

Лера Букина

Жители Украины, вероятно, столкнутся с экстренными отключениями электричества. С таким предупреждением выступил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

Украину предупредили об экстренных отключениях электричества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это может коснуться всех областей страны», - подчеркнул он.

Тимошенко обратился к гражданам и предприятиям с призывом значительно экономить электроэнергию. По его словам, в центральном регионе наблюдается серьезный ее дефицит.

Глава офиса пояснил, что ночью под удар попали крупные объекты критической инфраструктуры. Ситуация коснулась Киева, Киевской области, а также Житомирской, Черкасской и Черниговской областей.

25 октября глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус сообщил, что порядка 40% сетей и подстанций энергоструктуры пострадали в результате ударов. В этой связи, по его словам, осуществлять экспорт электроэнергии в страны ЕС не представляется возможным.

В мире,Кирилл Тимошенко,Андрей Герус,Верховная Рада,ЕС,
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