СМИ сообщили о взрывах в Одессе

В украинском городе Одесса слышны звуки взрывов. Об этом пишет местное издание «Думская».

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«В Одессе слышны звуки взрывов со стороны моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В «Укрэнерго» заявили о повреждении оборудования магистральной сети энергетической системы в центральных областях Украины в результате ночных обстрелов. Отмечалось, что из-за повреждений в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и Киеве введены ограничения на использование электроэнергии.

До этого глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что в ходе ночного обстрела в окрестностях Запорожья был поврежден объект инфраструктуры.