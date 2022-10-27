В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Газета.Ru

В украинском городе Одесса слышны звуки взрывов. Об этом пишет местное издание «Думская».

СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«В Одессе слышны звуки взрывов со стороны моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В «Укрэнерго» заявили о повреждении оборудования магистральной сети энергетической системы в центральных областях Украины в результате ночных обстрелов. Отмечалось, что из-за повреждений в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и Киеве введены ограничения на использование электроэнергии.

До этого глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что в ходе ночного обстрела в окрестностях Запорожья был поврежден объект инфраструктуры.

Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

В мире,Александр Старух,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители