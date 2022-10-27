СМИ сообщили о взрывах в Одессе

В украинском городе Одесса слышны звуки взрывов. Об этом пишет местное издание «Думская».
«В Одессе слышны звуки взрывов со стороны моря», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
В «Укрэнерго» заявили о повреждении оборудования магистральной сети энергетической системы в центральных областях Украины в результате ночных обстрелов. Отмечалось, что из-за повреждений в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и Киеве введены ограничения на использование электроэнергии.
До этого глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что в ходе ночного обстрела в окрестностях Запорожья был поврежден объект инфраструктуры.
Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.