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1 час назад

Канцлер Германии назвал закрытым вопрос выплаты военных репараций Греции

Газета.Ruиещё 2

Канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся с визитом в Афинах, назвал вопрос выплаты военных репараций Греции закрытым. Соответствующее заявление он сделал в беседе с греческой газетой Та Неа.

Шольц назвал закрытым вопрос выплаты военных репараций Греции
Фото: Michele Tantussi/ReutersMichele Tantussi/Reuters

Журналист указал, что вопрос о военных репарациях является «занозой» в отношениях между двумя странами, поскольку Берлин считает этот вопрос исчерпанным, а Афины по-прежнему настаивают на своих претензиях. Журналист поинтересовался у Шольца, захочет ли ФРГ обсуждать с Грецией хотя бы «оккупационный кредит» 1942 года. Речь идет о займах, которые Банку Греции пришлось выдать нацистам.

«Вы правы — юридически и политически вопрос репараций закрыт», — сказал в ответ канцлер.

Он также напомнил, что немцы совершили страшные преступления.

«Вот почему память так важны для нас, и именно поэтому так важно для меня сотрудничество в области программ образования и памяти. Я особенно благодарен за то, что греков и немцев сегодня связывают дружба и партнерство в Европе», — добавил Шольц.

Ранее глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что вопрос о выплате стране репараций со стороны Германии за военные преступления в периоды двух мировых войн остается открытым для греческого правительства и общества.

В мире,Олаф Шольц,
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