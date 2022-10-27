На Украине заявили о повреждении важного энергообъекта

В ночь на 27 октября на Украине был поражен значимый энергетический объект, из-за этого в центральных областях страны начнутся отключения света. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Укрэнерго.

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В компании заявили, что повреждено было оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях. В результате будет ограничено потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы), по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

Удары продолжились в следующие дни, в Минобороны РФ заявили, что все назначенные объекты были поражены.