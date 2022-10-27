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13 минут назад

Шольц защитил Грецию от нападок Турции из-за споров в Эгейском море

Lenta.ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью греческому изданию Ta Nea защитил Грецию от нападок Турции в споре за острова в Эгейском море.

Шольц защитил Грецию от нападок Турции из-за споров в Эгейском море
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Канцлер назвал недопустимыми территориальные споры между двумя странами Североатлантического альянса.

«Для одного партнера по НАТО неприемлемо оспаривать суверенитет другого. Это касается и более или менее скрытых военных угроз. Добрососедские отношения между Грецией и Турцией важны не только для обеих стран, но и для всей Европы», — указал Шольц.

Он отметил, что общая цель партнеров по блоку должна заключаться в том, чтобы использовать весь экономический потенциал региона Восточного Средиземноморья на благо всех стран.

9 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек катастрофу при дальнейшей милитаризации островов в Эгейском море. При этом он заявил, что Анкара не станет отказываться от своих прав. Эрдоган подчеркнул, что власти готовы в случае необходимости применить полномочия в Эгейском море, предоставленные им международными соглашениями о вооружении островов.

Ранее МИД Греции опубликовал 16 карт, на которых были показаны незаконные действия Турции против греческого суверенитета в Эгейском море. В заявлении министерства сказано, что карты начинаются в хронологическом порядке со статус-кво, закрепленного в Лозаннском (1923 года) и Парижском (1947 года) договорах. По итогам Лозаннского мирного договора Турецкая Республика лишилась Северной и Западной Фракии и всех островов в Эгейском море за исключением Бозджаады (Тенедоса) и Гекчеады (Имброса).

В мире,Олаф Шольц,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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