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8 минут назад

Венгрия и Грузия призвали к скорейшему завершению конфликта на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Премьер-министры Венгрии и Грузии Виктор Орбан и Ираклий Гарибашвили в Будапеште во время совместной пресс-конференции призвали к скорейшему завершению военных действий на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Венгрия и Грузия выступили с призывом по конфликту на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил Виктор Орбан, позиции двух стран по необходимости «скорейшего завершения военных действий между Украиной и Россией» совпадают.

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«Мы (с Грузией) близки в вопросах геополитики», – отметил он.

В свою очередь Ираклий Гарибашвили назвал военные столкновения на Украине «абсолютно неприемлемыми» и призвал «скорее завершить» их.

Глава правительства Грузии, начавший официальный визит в Будапешт накануне, при этом отметил, что Тбилиси поддерживал и продолжит поддерживать Киев «на всех международных платформах».

В мире,Ираклий Гарибашвили,Виктор Орбан,
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