Венгрия и Грузия выступили с призывом по конфликту на Украине

Премьер-министры Венгрии и Грузии Виктор Орбан и Ираклий Гарибашвили в Будапеште во время совместной пресс-конференции призвали к скорейшему завершению военных действий на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как отметил Виктор Орбан, позиции двух стран по необходимости «скорейшего завершения военных действий между Украиной и Россией» совпадают.

«Мы (с Грузией) близки в вопросах геополитики», – отметил он.

В свою очередь Ираклий Гарибашвили назвал военные столкновения на Украине «абсолютно неприемлемыми» и призвал «скорее завершить» их.