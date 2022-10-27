Венгрия и Грузия выступили с призывом по конфликту на Украине

Премьер-министры Венгрии и Грузии Виктор Орбан и Ираклий Гарибашвили в Будапеште во время совместной пресс-конференции призвали к скорейшему завершению военных действий на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как отметил Виктор Орбан, позиции двух стран по необходимости «скорейшего завершения военных действий между Украиной и Россией» совпадают.
«Мы (с Грузией) близки в вопросах геополитики», – отметил он.
В свою очередь Ираклий Гарибашвили назвал военные столкновения на Украине «абсолютно неприемлемыми» и призвал «скорее завершить» их.
Глава правительства Грузии, начавший официальный визит в Будапешт накануне, при этом отметил, что Тбилиси поддерживал и продолжит поддерживать Киев «на всех международных платформах».