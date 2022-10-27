Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в Киеве. Как пишет ТАСС, в столице может работать система противовоздушной обороны.

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Напомним, что недавно по всей Украине во второй раз за день объявили воздушную тревогу. Утром она прозвучала на большей части территории страны, за исключением западных регионов.

С 10 октября Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по украинской инфраструктуре. Активные обстрелы высокоточным оружием начались после того, как на Крымском мосту произошел теракт — по данным российских правоохранительных органов, за ними стоят украинские спецслужбы.