Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в Киеве. Как пишет ТАСС, в столице может работать система противовоздушной обороны.
Напомним, что недавно по всей Украине во второй раз за день объявили воздушную тревогу. Утром она прозвучала на большей части территории страны, за исключением западных регионов.
С 10 октября Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по украинской инфраструктуре. Активные обстрелы высокоточным оружием начались после того, как на Крымском мосту произошел теракт — по данным российских правоохранительных органов, за ними стоят украинские спецслужбы.
Целями Минобороны РФ являются энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. 18 октября в офисе украинского президента заявили о критической ситуации с электричеством по всей стране. Как говорил президент Владимир Зеленский, ВС РФ поразили порядка 30% энергетических объектов страны.