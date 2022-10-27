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37 минут назад

Джонсона уличили в планах построить карьеру на сборе средств для Украины

Елена Прошина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен построить политическую карьеру на сборе средств на восстановление Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

Джонсон планирует продолжить зарабатывать на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он (Джонсон) работает над крупным проектом, связанным с Украиной, который будет касаться восстановления», - отметил источник.

Уточняется, что для работы над проектом Джонсон уже открыл офис в Вестминстере. По словам, источника, приближенного к экс-премьеру, идею политика можно описать, как «план Маршалла» (финансовая помощь США европейским странам после Второй мировой войны) для Украины.

Британцы оценили фиаско Джонсона

В окружении Джонсона сообщили, что политик намерен посетить США до рождественских праздников (до 25 декабря), где он должен встретится с американскими сенаторами, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона. При этом он опасается, что республиканцы могут выступить за сокращение помощи Украине. Джонсон намерен предотвратить такой поворот. Кроме того, политик сосредоточится на обеспечении Киева необходимым оружием.

Ранее председатель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков заявил, что Борис Джонсон отказался от борьбы за пост главы британского правительства не по доброй воле. По его словам, теперь политик будет искать себе применение в международных западных институтах.

В мире,Борис Джонсон,Алексей Пушков,Комитет госдумы по международным делам,
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